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"Динамо" отримало суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

Фото: У кваліфікації Ліги чемпіонів "динамівців" отримали турецький бар'єр (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Суперником київського "Динамо" в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2022/23 стане турецький "Фенербахче".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на жеребкування турніру УЄФА.

Вітчизняний гранд розпочне боротьбу в Лізі чемпіонів із 2-го кваліфікаційного раунду. Там суперником "біло-синіх" стане віце-чемпіон Туреччини – "Фенербахче".

У минулому сезоні "канарки" фінішували другими в турецькій Суперлізі, відставши на 8 очок від чемпіона – "Трабзонспора". Востаннє "Фенербахче" виступав у Лізі чемпіонів у сезоні 2018/19, коли вилетів із 3-го кваліфікаційного раунду від "Бенфіки".

"Динамо" переважає турецький гранд в особистих зустрічах. Шляхи команд двічі перетиналися у Лізі чемпіонів. У сезоні 2006/07 "біло-сині" здолали стамбульців у кваліфікації (3:1, 2:2), а через два роки здобули перемогу та нічию на груповому етапі турніру (1:0, 0:0).

Перші поєдинки 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 липня. Матчі-відповіді – 26-27 липня.

Нагадаємо, що українська збірна розійшлася миром із Ірландією і зберегла лідерство в квартеті.

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