Сборная Украины не смогла дожать Ирландию в Лиге наций

В 4-м туре Лиги наций УЕФА сборная Украины разошлась миром с ирландцами на временно домашней арене в Польше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига наций, Дивизион B, группа B1, 4-й тур

Украина – Ирландия – 1:1

Голы: Довбик, 47 – Коллинз, 31

Пятый в течение двух недель поединок "сине-желтые" начали слабо. В стартовые минуты главные события развернулись в центре поля, где обе команды пытались установить контроль. Сам факт появления мяча вблизи штрафной уже казался опасностью.

Первый полумомент возник на 11-й минуте. Это Малиновский в своем стиле мощно пробил с 20-ти метров, но Келлехер парировал мяч в сторону от ворот. Ирландцы вскоре ответили еще острее: Пэрротт обязан был наказывать оборону во главе с Ризныком за невнимательную игру, но головой не попал в дальний угол после подачи Найта с правого фланга.

После этой вспышки команды снова взяли паузу на четверть тайма. Вернул внимание к матчу Нейтан Коллинз. Центрбек "Зеленой армии" перехватил мяч в центре поля и в духе легендарных либеро прорвался к воротам, одолев по пути Зинченко и Забарного, и эффектно шведой пробил мимо Ризныка – 0:1!

Пропущенный мяч не встряхнул сборную Украины. Подопечные Петракова продолжили выглядеть неуверенно и чудом не пропустили во второй раз. Очевидно, получив взбучку в раздевалке, украинцы на второй тайм вышли заново мотивированными.

Результат не заставил себя ждать. Уже на 47-й минуте "сине-желтые" восстановили паритет. Это Ярмоленко, казалось, передержал мяч на правом краю штрафной зоны, но вывел на ударную позицию Довбика, которому осталось точно пробить в фактически пустые ворота – 1:1.

В этот раз гол положительно повлиял на обе сборные. И украинцы, и ирландцы прибавили обороты и пытались отвечать атакой на атаку. Основная опасность от "сине-желтых" происходила из фланговых атак, а "Зеленая армия" методично искала слабые места в редутах сборной Украины.

Вот Найт отважился на дальний удар, но Ризнык вовремя отреагировал на выпад ирландца. Дальше Миколенко опасно прострелил на дальнюю штангу, но никто на прострел флангового исполнителя не успел срегировать. Потом Шапаренко из перспективного штрафного попал в стенку...

Но каждый раз футболистам не хватало последнего штриха для победного мяча. В конце концов, и финальный штурм не сумела организовать ни Украина, ни Ирландия поэтому матч завершился логической ничьей.

Турнирное положение в группе B1 Лиги наций: