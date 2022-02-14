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"Динамо" получило соперника в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

Автор: Антон Федорцив

Команда U-19 киевского "Динамо" узнала следующего соперника в плей-офф Юношеской лиги УЕФА. Украинские юноши сыграют дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Подопечные Игоря Костюка встретятся с лиссабонским "Спортингом" в Киеве. Поединки 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА состоятся 1-2 марта.

В случае победы над "зелено-белыми" в следующем раунде "Динамо" U-19 встретится дома с победителем пары "Мидтьюлланн" – "Бенфика". Эти матчи запланированы на 15-16 марта.

На групповом этапе Юношеской лиги УЕФА "Спортинг" соревновался в группе C. Лиссабонцы набрали 11 очков в противостояниях с "Боруссией" Д, "Аяксом" и "Бешикташем" и заняли первое место. Лучшие бомбардиры – Матеус Фернандеш и Юссеф Шермити (по 2 мяча).

Другие пары 1/8 финала:

"Ливерпуль" – "Генк"

"Реал Мадрид" – "Атлетико"

АЗ – "Ювентус"

"Манчестер Юнайтед" – "Боруссия" Д

"Жилина" – "Зальцбург"

ПСЖ – "Севилья"

"Мидтьюлланн" – "Бенфика"

Напомним, что "Динамо" U-19 переиграло испанский "Депортиво" в первом раунде плей-офф Юношеской лиги УЕФА.

К слову, накануне подвели итоги спортивной недели 7-13 февраля.

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