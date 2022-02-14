"Динамо" отримало суперника в 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА

Команда U-19 київського "Динамо" дізналася наступного суперника в плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Українські юнаки зіграють вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.
Підопічні Ігоря Костюка зустрінуться з лісабонським "Спортінгом" у Києві. Поєдинки 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА відбудуться 1-2 березня.
У разі перемоги над "зелено-білими" в наступному раунді "Динамо" U-19 зустрінеться вдома з переможцем пари "Мідтьюлланн" – "Бенфіка". Ці матчі заплановані на 15-16 березня.
На груповому етапі Юнацької ліги УЄФА "Спортінг" змагався у групі C. Лісабонці набрали 11 очок у протистояннях із "Боруссією" Д, "Аяксом" і "Бешикташем" і посіли перше місце. Найкращі бомбардири – Матеус Фернандеш і Юссеф Шерміті (по 2 м'ячі).
Інші пари 1/8 фіналу:
"Ліверпуль" – "Генк"
"Реал Мадрид" – "Атлетіко"
АЗ – "Ювентус"
"Манчестер Юнайтед" – "Боруссія" Д
"Жиліна" – "Зальцбург"
ПСЖ – "Севілья"
"Мідтьюлланн" – "Бенфіка"
Нагадаємо, що "Динамо" U-19 переграло іспанський "Депортіво" в першому раунді плей-офф Юнацької ліги УЄФА.
До слова, напередодні підбили підсумки спортивного тижня 7-13 лютого.