"Динамо" поделило очки с "Копенгагеном" в матче Лиги Европы

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном" в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Поединок в Киеве на НСК "Олимпийский" завершился со счетом 1:1.

Гости открыли счет в начале первого тайма - на второй минуте отличился Пиероса Сотириу. "Динамо" смогла сравнять счет.уже в начале второго тайма На 53 минуте Артем Шабанов головой замкнул подачу Виктора Цыганкова со штрафного. Для центрбека этот гол стал первым в еврокубках.

"Динамо" и "Копенгаген" набрали по пять очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу группы. Однако датчане опережают киевский клуб по дополнительным показателям.

В параллельном матче группы "Мальме" дома добыло первую победу в нынешнем сезоне розыгрыше Лиги Европы, обыграв "Лугано" (2:1). Шведский клуб занимает третью строчку в группе В, швейцарцы замыкает турнирную таблицу с одним очком.

Напомним, киевский клуб в первом туре победил в родных стенах "Мальме" - 1:0, после чего сыграл в гостях по нулям с "Лугано".