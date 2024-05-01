УПЛ: "Шахтар" із хет-триком зимового новачка розбив "Чорноморець"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 12-й тур (перенесений матч)

"Чорноморець" – "Шахтар" – 1:4

Голи: Бадібанга, 12 – Гомес, 3, 16, 42, Швед, 65

Довго команди не запрягали. "Гірники" відкрили рахунок на 3-й хвилині, коли Гомес головою на ближній стійці замкнув навіс Судакова з кутового. А після змарнованої Кевіном нагоди "моряки" зрівняли рахунок – Авагімян прострілив із лівого флангу, а Бадібанга з відскоку відправив м'яч у сітку.

Утім, "Шахтар" швидко відновив перевагу в рахунку. Гол створили ті ж дійові особи. Судаков завдав пострілу з дистанції, який кіпер "Чорноморця" Варакута парирував. Однак, на добиванні Гомес потужно пробив у праву дев'ятку – 1:2.

Команда Маріно Пушіча продовжила володіти ініціативою. До перерви "гірники" створили ще кілька моментів. Зокрема, удар-простріл Зубкова не встиг замкнути Кевін, а з випадами Сікана та Криськіва впорався Варакута. Та без третього гола "Шахтар" у роздягальню не пішов – Судаков зі штрафного влучив у стінку, а Гомес із півкола штрафного розрядив "гармату" в правий верхній кут.

У другому таймі тиск "гірників" знизився. Новий спалах активності був пов'язаний з появою свіжих виконавців із лави запасних. Дует таких і організував четвертий м'яч "Шахтаря". Швед відібрав м'яч у Салюка, зіграв у стінку з Траоре та влучно пробив під воротарем.

Ці ж хлопці намагалися розвинути успіх лідера першості. Ось Траоре пробив у Варакуту після прострілу Судакова. А після пострілу Криськіва вище воріт Швед трохи не докрутив м'яч у дальній кут рамки "моряків". Натомість ще один постріл Судакова кіпер "Чорноморця" парирував ногою.

Зрештою, "Шахтар" обмежився чотирма забитими м'ячами. Тепер "гірники" мають в активі 64 очки та випереджають київське "Динамо" нагорі турнірної таблиці УПЛ на 7 пунктів. Щоправда, столичний гранд провів на матч менше. Тим часом "моряки" – на 10-й позиції (29 очок).