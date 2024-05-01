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"Динамо" с победой над "Вересом" продолжило преследовать "Шахтер" наверху УПЛ

Киев, Среда 01 мая 2024 17:23
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"Динамо" с победой над "Вересом" продолжило преследовать "Шахтер" наверху УПЛ Фото: Андрей Ярмоленко оформил первый мяч "бело-синих" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одержало уверенную победу над ровненским "Вересом" в перенесенном матче 5-го тура отечественной Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 5-й тур (перенесенный матч)

"Динамо" – "Верес" – 3:0

Голы: Ярмоленко, 40, Пономаренко, 80, Шепелев, 84

Начали соперники в спокойном темпе. "Бело-синие" взяли мяч под контроль с первых минут, но событий не форсировали. Гости же сумели быстро наладить внимательную игру в обороне и спокойно выдерживали периодическое давление "Динамо" на чужой половине.

Фактически столичный гранд превратил в гол первый поистине опасный момент. Помог киевлянам стандарт. Это Бражко со штрафного нанес неудобный для Ющишина удар, а Ярмоленко хладнокровно сыграл на добивании после сэйва голкипера ровенчан.

После перерыва оба коллектива заиграли активнее. Появились и моменты. Вот Дахновский проверил бдительность Бущана низовым ударом в угол ворот. В ответ Кабаев пробил со средней дистанции выше ворот, а затем Ющишин стал героем "Вереса", вытащив из-под перекладины выстрел Сироты головой. Вратарь еще и нивелировал попытку Попова на добивании.

А под занавес встречи "Динамо" немного неожиданно забило дважды подряд. Сначала 18-летний Пономаренко оформил первый мяч на взрослом уровне, воспользовавшись на ближней штанге передачей Волошина. А потом эта двойка организовала для Шепелева выход на пустые ворота – 3:0 в итоге.

Благодаря победе "Динамо" подобралось к донецкому "Шахтеру" наверху турнирной таблицы Премьер-лиги. "Горняки" имеют в активе 64 очка, а команда Александра Шовковского – 60 пунктов. 11 мая команды сыграют сверхважный очный поединок.

К слову, ранее "Шахтер" разгромил "Черноморец" с хет-триком Гомеса.

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