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"Динамо" з перемогою над "Поліссям" відновило лідерство в УПЛ

Фото: "Біло-сині" здобули чергову перемогу в національному чемпіонаті (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" здолало житомирське "Полісся" в 13-му турі української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 13-й тур

"Динамо" – "Полісся" – 2:1

Голи: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пенальті) – Гуцуляк, 86

Вилучення: Михайліченко, 45 (П, друга жовта картка)

 

На стартовому відрізку команди діяли на зустрічних курсах. "Поліські вовки" намагалися щоразу відповідати на атакувальні випади столичного гранда. Однак, ні житомиряни, ні "біло-сині" не підібралися впритул до взяття воріт Бущана та Волинця відповідно.

Тим несподіванішим став гол "Динамо". Господарі розіграли зразкову атаку з лівого флангу. На фініші Шапаренко віддав у центр штрафного майданчика, звідки Ванат у дотик пробив у дальній кут. За якихось п'ять хвилин кияни подвоїли перевагу – Ярмоленко реалізував одинадцятиметровий за гру рукою Смолякова.

"Полісся" спробувало змінити сценарій матчу. Бущана змусили попрацювати Назаренко з ударом після сольного проходу та Сарапій дальнім пострілом. А на старті другої половини кіпер "Динамо" ліквідував небезпеку після необачної передачі Дячука назад.

Згодом на удари з дистанції перейшли господарі. Волинець зреагував на спробу Шапаренка, а ось Бражко після розіграшу штрафного пробив далеко від рамки. Над воротами відправив м'яч і Дубінчак. А ось на 76-й хвилині Тимчик із кількох метрів після відскоку запустив м'яч вище поперечини.

Продовжило пошук нагод забити й "Полісся", Зрештою, житомирянам пощастило під завісу зустрічі. Після кутового м'яч відскочив до Гуцуляка, і той з кількох метрів пробив Бущана. На більше підопічні Імада Ашура не спромоглися та зазнали поразки.

"Динамо" повернулося в лідери чемпіонату України. Кияни мають 32 очки та випереджають "Олександрію" за додатковими показниками. Тим часом "Полісся" залишилося на 4-й сходинці (22 пунктів).

До слова, раніше "Шахтар" у вольовому стилі переграв "Зорю" у Львові.

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