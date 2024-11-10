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"Динамо" с победой над "Полесьям" возобновило лидерство в УПЛ

Фото: "Бело-синие" одержали очередную победу в национальном чемпионате (facebook.com/fcpolissya)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" одолело житомирское "Полесье" в 13-м туре украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 13-й тур

"Динамо" – "Полесье" – 2:1

Голы: Ванат, 22, Ярмоленко, 27 (пенальти) – Гуцуляк, 86

Удаление: Михайличенко, 45 (П, вторая желтая карточка)

 

 

На стартовом отрезке команды действовали на встречных курсах. "Полесские волки" пытались каждый раз отвечать на атакующие выпады столичного гранда. Однако, ни житомиряне, ни "бело-синие" не подобрались вплотную к взятию ворот Бущана и Волынца соответственно.

Тем более неожиданным стал гол "Динамо". Хозяева разыграли образцовую атаку с левого фланга. На финише Шапаренко отдал в центр штрафной, откуда Ванат в касание пробил в дальний угол. Через пять минут киевляне удвоили преимущество – Ярмоленко реализовал одиннадцатиметровый за игру рукой Смолякова.

"Полесье" попыталось изменить сценарий матча. Бущана заставили поработать Назаренко с ударом после сольного прохода и Сарапий дальним выстрелом. А на старте второй половины кипер "Динамо" ликвидировал опасность после опрометчивой передачи Дячука назад.

Впоследствии на удары с дистанции перешли хозяева. Волынец среагировал на попытку Шапаренко, а вот Бражко после розыгрыша штрафного пробил вдали от створа. Выше ворот отправил мяч и Дубинчак. А вот на 76-й минуте Тимчик с нескольких метров после отскока запустил мяч выше перекладины.

Продолжило поиск возможностей забить и "Полесье". В конце концов житомирянам повезло под занавес встречи. После углового мяч отскочил к Гуцуляку, и тот с нескольких метров пробил Бущана. На большее подопечные Имада Ашура не замахнулись и потерпели поражение.

"Динамо" вернулось в лидеры чемпионата Украины. У киевлян 32 очка и они опережают "Александрию" по дополнительным показателям. Тем временем "Полесье" осталось на 4-й строчке (22 пункта).

К слову, ранее "Шахтер" в волевом стиле обыграл "Зарю" во Львове.

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