"Динамо" перемогою над "Кривбасом" в УПЛ перервало жовтневу смугу невдач

Україна, Прем'єр-ліга, 10-й тур

"Динамо" – "Кривбас" – 3:1

Голи: Ванат, 20, Буяльський, 22, 59 – Дебелко, 45+2

Нереалізований пенальті: Циганков, 58 (Д)

Вітчизняний гранд спробував захопити ініціативу зі старту двобою. Проте, першими небезпеку біля воріт супернинка організували криворіжці. Це Татарков на 7-й хвилині зіграв на підбиранні та пробив із лінії штрафного – м'яч рикошетом від Попова пролетів поруч зі стійкою.

Поступово матч перейшов у режим позиційної боротьби. Та несподівано "Динамо" видало ударну двохвилинку в середині першого тайму. Першим героєм "біло-синіх" став Ванат, який скористався пасом Сидорчука після перехоплення і, хитнувши оборонця, пробив у ближній кут.

А на 22-й хвилині Ванат перехопив необачну передачу Капіча на власній половині, зіграв у стінку з Буяльським, і той із меж штрафного майданчика пробив прямісінько в кут воріт Сарнавського – 2:0.

Отримавши подвійний удар, "Кривбас" спробував стабілізувати гру. Підопічні Юрія Вернидуба передусім заспокоїли себе, а потім потрохи почали "заколисувати" суперника. Цей підхід дав результат перед перервою: Якімця кинули в прорив правим флангом, а він прострілом від лінії поля знайшов на дальній стійці вільного Дебелка – нападнику залишалося лише підставити ногу.

На старті ж другого тайму криворіжці ледь не зрівняли рахунок. Це Тимчик вивів того ж Дебелка на власні ворота, але форвард гостей не зміг переграти Нещерета в чужій карній зоні. "Динамо" відповіло низовим ударом Буяльського з дистанції – кіпер перевів на кутовий.

Аби не починати заново, "біло-сині" додали в активності та швидко змусили "Кривбас" помилитися. Циганков отримав передачу в межах штрафного, обіграв Дібанго та отримав удар камерунця по ногах – пенальті. До позначки підійшов сам постраждалий, але переграти Сарнавського з 11-ти метрів не зумів.

Щоправда, кияни все ж забили за кілька десятків секунд. Після розіграшу кутового оборона "Кривбаса" забула у власному штрафному Буяльського, який отримав класний пас від Караваєва (Ванат хитро пропустив) та ударом у дотик відправив м'яч у нижній кут!

Тим не менше, гості прийшли до тями доволі швидко та навіть зуміли організувати гольовий момент. Допоміг стандарт. На 68-й хвилині Дебелко класно пробив головою з центру карної зони, але за "Динамо" зіграла стійка. А ще за кілька хвилин Нещерет кінчиками пальців перевів на кутовий постріл Микитишина з лінії штрафного.

Зрештою, господарі вміло "засушили" гру та фактично не надали "Кривбасу" жодного шансу відігратися. Цією перемогою "Динамо" перервало 4-матчеву серію без перемог у всіх турнірах. "Біло-сині" піднялися на 7-ме місце в УПЛ (13 очок).