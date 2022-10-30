"Динамо" победой над "Кривбассом" в УПЛ прервало октябрьскую полосу неудач

Украина, Премьер-лига, 10-й тур

"Динамо" – "Кривбасс" – 3:1

Голы: Ванат, 20, Буяльский, 22, 59 – Дебелко, 45+2

Нереализованный пенальти: Цыганков, 58 (Д)

Отечественный гранд попытался захватить инициативу со старта поединка. Однако первыми опасность у ворот сопернинка организовали криворожцы. Это Татарков на 7-й минуте сыграл на подборе и пробил с линии штрафной – мяч рикошетом от Попова пролетел рядом со штангой.

Постепенно матч перешел в режим позиционной борьбы. Но неожиданно "Динамо" выдало ударную двухминутку в середине первого тайма. Первым героем "бело-синих" стал Ванат, воспользовавшийся пасом Сидорчука после перехвата и, качнув защитника, пробивший в ближний угол.

А на 22-й минуте Ванат перехватил опрометчивую передачу Капича на собственной половине, сыграл в стенку с Буяльским, и тот из пределов штрафной пробил прямо в угол ворот Сарнавского – 2:0.

Получив двойной удар, "Кривбасс" попытался стабилизировать игру. Подопечные Юрия Вернидуба прежде всего успокоили себя, а затем понемногу начали "укачивать" соперника. Этот подход дал результат перед перерывом: Якимца бросили в прорыв правым флангом, а он прострелом от лицевой линии нашел на дальней стойке свободного Дебелко – нападающему оставалось только подставить ногу.

На старте же второго тайма криворожцы едва не сравняли счет. Это Тымчик вывел того же Дебелко на свои ворота, но форвард гостей не смог переиграть Нещерета в чужой штрафной зоне. "Динамо" ответило низовым ударом Буяльского с дистанции – кипер перевел на угловой.

Чтобы не начинать заново, "бело-синие" добавили в активности и быстро заставили "Кривбасс" ошибиться. Цыганков получил передачу в пределах штрафной, обыграл Дибанго и получил удар камерунца по ногам – пенальти. К отметке подошел сам пострадавший, но переиграть Сарнавского с 11-ти метров не сумел.

Правда, киевляне все же забили несколько десятков секунд спустя. После розыгрыша углового оборона "Кривбасса" забыла в собственной штрафной Буяльского, тот получил классный пас от Караваева (Ванат хитро пропустил) и ударом в касание отправил мяч в нижний угол!

Тем не менее, гости пришли в себя довольно быстро и даже сумели организовать голевой момент. Помог стандарт. На 68-й минуте Дебелко классно пробил головой из центра штрафной, но за "Динамо" сыграла стойка. А еще через несколько минут Нещерет кончиками пальцев перевел на угловой выстрел Микитишина с линии штрафной.

В конце концов хозяева умело "засушили" игру и фактически не предоставили "Кривбассу" никакого шанса отыграться. Этой победой "Динамо" прервало 4-матчевую серию без побед во всех турнирах. "Бело-синие" поднялись на 7-е место в УПЛ (13 очков).