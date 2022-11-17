"Динамо" переграло "Інгулець" у перенесеному матчі УПЛ і піднялося в топ-4 першості

Україна, Прем'єр-ліга, 1-й тур, перенесений матч

"Інгулець" – "Динамо" – 1:2

Голи: Сітало, 61 – Циганков, 32 (пенальті), 45+1

У дебюті активнішими виглядали номінальні гості. "Динамівці" намагалися тримати петровців у напрузі, щоб змусити помилитися і організувати швидкий м'яч. Та "Інгулець" не лише витримав тиск, а й першим створив момент – Кухарук класно ввірвався до карної зони, але не переграв Нещерета.

Кияни не змогли підняти темп, тож на полі боротьба точилася здебільшого між двома штрафними майданчиками. Тож гол "Динамо" став навіть неочікуваним і трохи випадковим. Це Коробенко збив Буяльського в підкаті та "привіз" пенальті, який впевнено реалізував Циганков.

Забитий м'яч додав столичному гранду впевненості. Особливо завзято попереду діяв дует лідерів "біло-синіх" – Циганков і Буяльський. Однак, кіпер "Інгульця" Паламарчук на останньому рубежі діяв упевнено. Та в доданий арбітром час не врятував і він, коли Дубінчак після передачі Лонвейка навісом вивів Циганкова на порожні ворота – 0:2.

А на старті другої половини рахунок міг стати розгромним. Невтомний Буяльський опинився на ударній позиції та хотів елегантно перекинути воротаря з півкола штрафного. Проте, м'яч трохи розминувся з правом кутом воріт петровців.

Зате "Інгулець" своїм шансом на 61-й хвилині скористався. Небезпека прийшла з правого флангу. Саме звідти Запорожець вирізав подачу в центр карної зони "динамівців", а Сітало реалізував гольовий момент.

Хиткі цифри на табло перетворили фінальні півгодини на битву. Побільшало жорстких зіткнень на кожному клаптику поля, а з реальних нагод забити можна пригадати хіба можливість Кулача, але його удар низом пролетів повз стійку воріт.

Зрештою, "Динамо" довело поєдинок до перемоги. Три набрані очки дозволили киянам піднятися на 4-те місце в турнірній таблиці УПЛ. "Зоря" (3-тя позиція) та "Олександрія" (5-та) мають стільки ж очок, як і "біло-сині" тепер – 23.