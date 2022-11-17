"Динамо" обыграло "Ингулец" в перенесенном матче УПЛ и поднялось в топ-4 первенства

Украина, Премьер-лига, 1-й тур, перенесенный матч

"Ингулец" – "Динамо" – 1:2

Голы: Ситало, 61 – Цыганков, 32 (пенальти), 45+1

В дебюте более активными выглядели номинальные гости. "Динамовцы" пытались держать петровцев в напряжении, чтобы заставить ошибиться и организовать быстрый мяч. Но "Ингулец" не только выдержал давление, но и первым создал момент – Кухарук классно ворвался в штрафную, но не переиграл Нещерета.

Киевляне не смогли поднять темп, поэтому на поле борьба шла в основном между двумя штрафными площадками. Так что гол "Динамо" стал даже неожиданным и немного случайным. Это Коробенко сбил Буяльского в подкате и привез пенальти, который уверенно реализовал Цыганков.

Забитый мяч придал столичному гранду уверенности. Особенно активно впереди действовал дуэт лидеров "бело-синих" – Цыганков и Буяльский. Однако кипер "Ингульца" Паламарчук на последнем рубеже действовал уверенно. Но в добавленное арбитром время не спас и он, когда Дубинчак после передачи Лонвейка навесом вывел Цыганкова на пустые ворота – 0:2.

А на старте второй половины счет мог стать разгромным. Неутомимый Буяльский оказался на ударной позиции и хотел элегантно перебросить вратаря с полукруга штрафной. Тем не менее, мяч немного разминулся с правом углом ворот петровцев.

Зато "Ингулец" своим шансом на 61-й минуте воспользовался. Опасность пришла с правого фланга. Именно оттуда Запорожец вырезал подачу в центр штрафной зоны "динамовцев", а Ситало реализовал голевой момент.

Шаткие цифры на табло превратили финальные полчаса в битву. Увеличилось количество жестких столкновений на каждом клочке поля, а из реальных возможностей забить можно вспомнить разве что выпад Кулача, но его удар низом пролетел мимо стойки ворот.

В конце концов "Динамо" довело поединок до победы. Три набранных очка позволили киевлянам подняться на 4-е место в турнирной таблице УПЛ. "Заря" (3-я позиция) и "Александрия" (5-я) имеют столько же очков, как и "бело-синие" теперь – 23.