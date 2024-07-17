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"Динамо" переграло гранд ПАР у літньому спарингу

Фото: Суперники перед стартовим свистком (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" мінімально здолало південноафриканський "Мамелоді Сандаунз" на тренувальних зборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Динамо" – "Мамелоді Сандаунз" – 1:0

Гол: Діалло, 26

 

 

Вітчизняний гранд заволодів ініціативою у дебюті зустрічі. Відкрити рахунок "біло-сині" могли на 11-й хвилині, але Ярмоленко не зміг переграти кіпера після передачі Супряги. У відповідь Мудау завдав дальнього удару – неточно.

Гол "Динамо" оформило в середині першої половини. Небезпека прийшла з правого флангу, звідки Волошин прострілив у штрафний мадйначика. На ближній стійці ніхто замкнути передачу не зумів, але другим темпом Діалло спрямував м'яч у сітку.

До перерви подвоїти перевагу киян могли Андрієвський та Ярмоленко. Дальній постріл першого заблокував оборонець, а другий після навісу Дубінчака головою пробив повз стійку. Після перерви гра заспокоїлася. Воротарі здебільшого нудьгували у власних володіннях.

Лише Лонвейк у середині тайму невдало вдарив із льоту. Під завісу ж матчу Супряга фактично не реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером "Сандаунз". Не скористався своєю нагодою і Піхальонок. Зрештою, цифри на табло не змінилися.

 

Стартовий склад "Динамо": Нещерет, Дячук, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андрієвський, Супряга, Діалло, Біловар, Дубінчак

До слова, раніше "Динамо" розтрощило данський "Брондбю" на тренувальних зборах.

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