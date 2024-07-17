"Динамо" обыграло гранд ЮАР в летнем спарринге

Контрольный матч

"Динамо" – "Мамелоди Сандаунз" – 1:0

Гол: Диалло, 26

Отечественный гранд завладел инициативой в дебюте встречи. Открыть счет "бело-синие" могли на 11-й минуте, но Ярмоленко не смог переиграть кипера после передачи Супряги. В ответ Мудау нанес дальний удар – неточно.

Гол "Динамо" оформило в середине первой половины. Опасность пришла с правого фланга, откуда Волошин прострелил в штрафную. На ближней штанге никто замкнуть передачу не сумел, но вторым темпом Диалло отправил мяч в сетку.

До перерыва удвоить преимущество киевлян могли Андриевский и Ярмоленко. Дальний выстрел первого заблокировал защитник, а второй после навеса Дубинчака головой пробил мимо штанги. После перерыва игра успокоилась. Вратари в большинстве своем скучали в собственных владениях.

Лишь Лонвейк в середине тайма неудачно ударил с лета. Под занавес же матча Супряга не реализовал фактически выход один на один с голкипером "Сандаунз". Не воспользовался своей возможностью и Пихаленок. В конце концов цифры на табло не изменились.

Стартовый состав "Динамо": Нещерет, Дячук, Ярмоленко, Волошин, Шапаренко, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Диалло, Биловар, Дубинчак