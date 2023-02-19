UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" передало на фронт бойовий пікап

Фото: "Динамо" передало на фронт бойовий пікап (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

ФК "Динамо" (Київ) передало військовій частині А4049 бойовий автомобіль. Представники клубу в короткі терміни знайшли машину, яка відповідала запитуваним вимогам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

"Під час війни наші воїни мають щоденні потреби, і "Динамо" Київ намагається допомагати - від президента клубу до пересічного працівника. Роблячи це від щирого серця та вважаючи це для себе за честь", - заявив віце-президент клубу Олексій Семененко.

Своєю чергою військові пообіцяли докласти всіх зусиль, аби зробити 2023-й переможним роком для всієї України.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ФК "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркісів передали чергову партію гуманітарної допомоги - цього разу для Служби безпеки України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЗбройні сили України