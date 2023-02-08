"Динамо" та Фонд братів Суркісів передали вантажівку допомоги для СБУ
ФК "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркісів передали чергову партію гуманітарної допомоги - цього разу для Служби безпеки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.
"Благодійний фонд братів Суркісів продовжує свою роботу, продовжує вкладати кошти в те, щоб ми максимально допомогли тим, хто сьогодні на нулі. З дня в день ідуть вантажі. Сьогодні наші гості - представники СБУ, які теж одержують, як і представники Міністерства оборони одержали в понеділок, сухі супи. Це те, що потрібно задля того, щоб на передовій наші воїни змогли поїсти гарячого", - розповів перший віце-президент "Динамо" Віталій Сівков.
Також, за його словами, одним з основних напрямків фонду є допомога Збройним силам України шляхом закупівлі необхідних технічних засобів та предметів першої необхідності (зокрема засобів особистої гігієни, які так затребувані на передовій, враховуючи умови перебування військових), борошна, продуктів харчування, а також технічних засобів зв'язку та розвідувальних дронів для підрозділів ЗСУ.
Крім того, були закуплені та передані підрозділам ЗСУ транспортні засоби, включаючи автомобілі та катер.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Динамо" та Фонд братів Суркісів відправили на фронт велику партію сухих супів для ЗСУ.