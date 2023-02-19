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"Динамо" передало на фронт боевой пикап

Фото: "Динамо" передало на фронт боевой пикап (fcdynamo.com)
Автор: Александр Мороз

ФК "Динамо" (Киев) передало воинской части А4049 боевой автомобиль. Представители клуба в короткие сроки обнаружили машину, которая отвечала запрашиваемым требованиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Во время войны у наших воинов есть ежедневные потребности, и "Динамо" Киев пытается помогать - от президента клуба до рядового работника. Делая это от всей души и считая это для себя честью", - заявил вице-президент клуба Алексей Семененко.

В свою очередь военные пообещали приложить все усилия, чтобы сделать 2023-й победным годом для всей Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркисов передали очередную партию гуманитарной помощи – на этот раз для Службы безопасности Украины.

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