"Динамо" отримало суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

18 червня у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів-2025/26. Свого суперника дізнався єдиний представник України в турнірі – київське "Динамо".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Щоб потрапити до основного етапу ЛЧ, команді Олександра Шовковського доведеться пройти трьох суперників. На старті кваліфікації динамівці потрапили до числа сіяних команд. У разі поразки в стартовому раунді, кияни перейдуть до третього раунду відбору Ліги Європи.
У другому раунді кваліфікації "біло-синім" міг дістатися хтось з таких в суперників:
У результаті жеребкування опонентом чемпіона України було визначено переможця пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).
Перший матч "Динамо" проведе в гостях 22 або 23 липня, а гра-відповідь пройде на умовно домашній арені київського клубу 29 або 30 липня.
18 червня о 15:00 відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де своїх суперників дізнаються "Олександрія" та житомирське "Полісся".
Також 18 червня вирішальний матч за вихід у плей-офф на Євро-2025 зіграє молодіжна збірна України, яка протистоятиме фавориту групи – Нідерландам.