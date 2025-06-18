"Динамо" отримало суперника в кваліфікації Ліги чемпіонів

Перший суперник для киян

Щоб потрапити до основного етапу ЛЧ, команді Олександра Шовковського доведеться пройти трьох суперників. На старті кваліфікації динамівці потрапили до числа сіяних команд. У разі поразки в стартовому раунді, кияни перейдуть до третього раунду відбору Ліги Європи.

У другому раунді кваліфікації "біло-синім" міг дістатися хтось з таких в суперників:

"Пафос" (Кіпр)

Переможець пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта)

Переможець пари "Левадія" (Естонія) – РФШ (Латвія)

Переможець пари "Вікінгур" (Фарери) – "Лінкольн" (Гібралтар)

У результаті жеребкування опонентом чемпіона України було визначено переможця пари "Жальгіріс" (Литва) – "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Перший матч "Динамо" проведе в гостях 22 або 23 липня, а гра-відповідь пройде на умовно домашній арені київського клубу 29 або 30 липня.