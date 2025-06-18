"Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов

Первый соперник для киевлян

Чтобы попасть в основной этап ЛЧ, команде Александра Шовковского придется пройти трех соперников. На старте квалификации динамовцы попали в число сеяных команд. В случае поражения в стартовом раунде, киевляне перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.

Во втором раунде квалификации "бело-синим" мог достаться кто-то из таких в соперников:

"Пафос" (Кипр)

Победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)

Победитель пары "Левадия" (Эстония) - РФШ (Латвия)

Победитель пары "Викингур" (Фареры) - "Линкольн" (Гибралтар)

В результате жеребьевки оппонентом чемпиона Украины был определен победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Первый матч "Динамо" проведет в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.