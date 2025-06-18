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"Динамо" получило соперника в квалификации Лиги чемпионов

Фото: "Динамо" начинает путь в Лиге чемпионов (ФК "Динамо")
Автор: Андрей Костенко

18 июня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов-2025/26. Своего соперника узнал единственный представитель Украины в турнире - киевское "Динамо".

Первый соперник для киевлян

Чтобы попасть в основной этап ЛЧ, команде Александра Шовковского придется пройти трех соперников. На старте квалификации динамовцы попали в число сеяных команд. В случае поражения в стартовом раунде, киевляне перейдут в третий раунд отбора Лиги Европы.

Во втором раунде квалификации "бело-синим" мог достаться кто-то из таких в соперников:

  • "Пафос" (Кипр)
  • Победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта)
  • Победитель пары "Левадия" (Эстония) - РФШ (Латвия)
  • Победитель пары "Викингур" (Фареры) - "Линкольн" (Гибралтар)

В результате жеребьевки оппонентом чемпиона Украины был определен победитель пары "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта).

Первый матч "Динамо" проведет в гостях 22 или 23 июля, а ответная игра пройдет на условно домашней арене киевского клуба 29 или 30 июля.

 

18 июня в 15:00 состоится жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций, где своих соперников узнают "Александрия" и житомирское "Полесье".

Также 18 июня решающий матч за выход в плей-офф на Евро-2025 сыграет молодежная сборная Украины, которая будет противостоять фавориту группы - Нидерландам.

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