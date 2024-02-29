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"Динамо" отримало дозвіл на поєдинки УПЛ із глядачами: скільки коштують квитки

Фото: Вболівальники "біло-синіх" повернуться на стадіон (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" приєдналося до списку колективів української Прем'єр-ліги, яким дозволили відчинити ворота домашніх арен для шанувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Столичний гранд отримав дозвіл на проведення матчів із глядачами. Уболівальники зможуть відвідати найближчий поєдинок киян у чемпіонаті України – проти одеського "Чорноморця" 2 березня.

Керівництво "Динамо" узгодило всі деталі повернення фанатів на трибуни з Київською МВА. "Моряків" підопічні Олександра Шовковського приймуть на стадіоні імені Лобановського. Квитки продають у трьох цінових категоріях – 200, 300 та 400 гривень. Квота "біло-синіх" на кількість глядачів наразі невідома.

УПЛ повернулася після зимової паузи поєдинками 18-го туру 23-26 лютого. На половину матчів допустили вболівальників за спеціальними квотами. Щоправда, низку зустрічей туру переривали на тривалий час через повітряні тривоги.

"Динамо" в стартовому після перерви турі переграло "Металіст 1925" із Харкова. На голи Гармаша та Овусу кияни відповіли забитими м'ячами Кабаєва, Ваната (двічі) та Буяльського. Натомість "Чорноморець" у 18-му турі розійшовся миром із "Оболонню" (1:1).

До слова, напередодні Шовковський та Ванат отримали нагороди УПЛ за підсумками туру.

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