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"Динамо" вирушило на матч Ліги чемпіонів з двома нападниками

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 15:06
"Динамо" вирушило на матч Ліги чемпіонів з двома нападниками
Фото: Жерсон Родрігеш (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Кияни зіграють проти бельгійського "Гента"

Делегація київського "Динамо" вирушила до Бельгії на перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Гента". Тренерський штаб "біло-синіх" на чолі з Мірчею Луческу розраховує лише на двох форвардів.

Про це інформує пресслужба столичного клубу.

Зазначимо, що поза заявкою залишився нападник Фран Соль, який може перебратися в чемпіонат Іспанії. Крім того, вже покинув київську команду Артем Кравець.

Все ще через травми матч пропускають Микита Бурда, Денис Попов, Олександр Тимчик та Назарій Русин.

У складі киян 23 футболіста, 18 із яких потраплять до заявки на поєдинок.

Воротарі: Бойко, Бущан, Нещерет
Захисники: Вівчаренко, Забарний, Кендзьора, Миколенко, Сирота, Шабанов
Півзахисники: Андрієвський, Буяльський, Вантух, Вербич, де Пена, Караваєв, Лєднєв, Сидорчук, Цитаїшвілі, Циганков, Шапаренко, Шепелєв
Нападники: Родрігес, Супряга

Поєдинок відбудеться 23 вересня в Генті на стадіоні "Геламко Арена". Початок зустрічі - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, нещодавно "Гент" звільнив головного тренера після конфлікту з гравцем збірної України.

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