Форвард "Динамо" расторг контракт с клубом спустя месяц после подписания

Фото: Артем Кравец (fcdynamo.kiev.ua)

Нападающий "Динамо" Артем Кравец покидает киевский клуб. Он подписал новый двухлетний контракт с "бело-синими" лишь месяц назад, 20 августа.

Об этом сообщает пресс-служба столичного клубу на официальном сайте.

Решение было принято после разговора Кравца с тренером Мирчей Луческу и президентом Игорем Суркисом. Клуб пошел нападающему навстречу, чтобы он смог перейти в другую команду и получать больше игровой практики.

На минувших выходных нападающий сыграл за "Динамо" впервые с ноября 2017 года. Он вышел на замену в матче третьего тура УПЛ против "Львова" на 67 минуте, сменив Беньямина Вербича.

Последний раз 31-летний футболист играл за киевлян 2 ноября 2017-го во встрече против "Янг Бойз" (1:0) в Лиге Европы. После этого Кравец перешел в "Кайсериспор".

Свой следующий матч киевляне проведут 23 сентября в плей-офф за выход в групповой этап Лиги чемпионов против бельгийского "Гента".

Напомним, ранее команда Мирчи Луческу на НСК "Олимпийский" победила нидерландский "АЗ Алкмар" со счетом 2:0.