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"Динамо" отправило со сборов домой 5 исполнителей

Фото: Антон Царенко убегает от оппонента из "Ивердона" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Сразу пять футболистов досрочно отсеял с тренировочных сборов тренерский штаб киевского "Динамо" во главе с Мирчей Луческу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

После двух недель тренировок с основой "бело-синих" в Украину вернутся сразу 5 молодых "динамовцев". В распоряжение "Динамо" U-19 отбыли защитники Максим Дячук и Навин Малыш, а также полузащитники Антон Царенко и Назар Волошин.

Еще одного защитника – Кристиана Биловара – отечественный гранд попытается отдать в аренду. В предыдущем сезоне он в таком же статусе выступал за "Черноморец". В составе "моряков" Биловар провел 11 матчей во всех турнирах.

Во время тренировочных сборов Малыш, Царенко и Волошин сыграли 3 матча, Дячук и Биловар – по два. Продолжают тренироваться с основой "Динамо" остальные юниоры – защитники Вивчаренко и Боль, а также хавбеки Викентий Волошин и Александр Яцык.

Накануне "Динамо" расписало нулевую ничью с "Янг Бойз". В основу команды Мирчи Луческу на этот поединок вернулись игроки сборной Украины и два легионера – Кендзера и Вербич.

Напомним, что провели разбор иностранного опыта проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Динамо