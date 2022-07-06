"Динамо" отправило со сборов домой 5 исполнителей

После двух недель тренировок с основой "бело-синих" в Украину вернутся сразу 5 молодых "динамовцев". В распоряжение "Динамо" U-19 отбыли защитники Максим Дячук и Навин Малыш, а также полузащитники Антон Царенко и Назар Волошин.

Еще одного защитника – Кристиана Биловара – отечественный гранд попытается отдать в аренду. В предыдущем сезоне он в таком же статусе выступал за "Черноморец". В составе "моряков" Биловар провел 11 матчей во всех турнирах.

Во время тренировочных сборов Малыш, Царенко и Волошин сыграли 3 матча, Дячук и Биловар – по два. Продолжают тренироваться с основой "Динамо" остальные юниоры – защитники Вивчаренко и Боль, а также хавбеки Викентий Волошин и Александр Яцык.

Накануне "Динамо" расписало нулевую ничью с "Янг Бойз". В основу команды Мирчи Луческу на этот поединок вернулись игроки сборной Украины и два легионера – Кендзера и Вербич.