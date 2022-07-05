ru ua
Вт, 05 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Динамо" разошлось миром с "Янг Бойз" на летних сборах

Новина українською →
Швейцария, Вторник 05 июля 2022 21:34
"Динамо" разошлось миром с "Янг Бойз" на летних сборах Фото: Киевское "Динамо" перед спаррингом в Швейцарии (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Нулевой ничьей со швейцарским "Янг Бойз" завершился четвертый спарринг киевского "Динамо" во время зарубежного этапа подготовки к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Контрольный поединок

"Янг Бойз" – "Динамо" – 0:0

Обе команды начали спарринг осторожно. В первой трети матча соперники присматривались друг к другу и редко шли на риск впереди. Как следствие, первый реальный момент возник аж на 32-й минуте.

Это Вербич пасом вывел Караваева на свидание с голкипером, но защитник не попал в ворота, пытаясь перебросить фон Бальмоса. А перед перерывом вратарь "желто-черных" вынужден был спасать "Янг Бойз" после опрометчивой скидки назад Люстенбергера.

Серия замен после перерыва оживила игру, но стопроцентных шансов было мало. На 66-й минуте возможность забить получил Ванат. Нападающий молодежной сборной Украины сумел пробить в окружении нескольких защитников, но кипер парировал удар "динамовца".

Тот же Ванат мог открыть счет на 85-й. Однако молодой форвард не сумел забить после хорошего прострела Тымчика с правого фланга. В ответ швейцарцы едва не забили дальним ударом Сьерро, но его сумел отразить Нещерет.

Итак, "Динамо" во второй раз во время тренировочного сбора в Швейцарии не сумело забить. Ранее "бело-синие" проиграли "Лозанне" (0:2), сыграли вничью с "Ивердоном" (1:1) и минимально одолели "Сьон". Следующий спарринг – 9 июля против "Люцерна".

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Вербич – Беседин

К слову, ранее опубликовали график поединков "Динамо" в июле 2022 года.

Напомним, что провели разбор иностранного опыта проведения футбольных соревнований в разгар войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо Янг Бойз
NEWS
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
Когда закончится война в Украине: возможные сроки и условия
DAILY
Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Алексей Кулеба, Киевская ОВА: Силы обороны на своих местах в полной боевой готовности