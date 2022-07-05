"Динамо" разошлось миром с "Янг Бойз" на летних сборах

Нулевой ничьей со швейцарским "Янг Бойз" завершился четвертый спарринг киевского "Динамо" во время зарубежного этапа подготовки к новому сезону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Контрольный поединок

"Янг Бойз" – "Динамо" – 0:0

Обе команды начали спарринг осторожно. В первой трети матча соперники присматривались друг к другу и редко шли на риск впереди. Как следствие, первый реальный момент возник аж на 32-й минуте.

Это Вербич пасом вывел Караваева на свидание с голкипером, но защитник не попал в ворота, пытаясь перебросить фон Бальмоса. А перед перерывом вратарь "желто-черных" вынужден был спасать "Янг Бойз" после опрометчивой скидки назад Люстенбергера.

Серия замен после перерыва оживила игру, но стопроцентных шансов было мало. На 66-й минуте возможность забить получил Ванат. Нападающий молодежной сборной Украины сумел пробить в окружении нескольких защитников, но кипер парировал удар "динамовца".

Тот же Ванат мог открыть счет на 85-й. Однако молодой форвард не сумел забить после хорошего прострела Тымчика с правого фланга. В ответ швейцарцы едва не забили дальним ударом Сьерро, но его сумел отразить Нещерет.

Итак, "Динамо" во второй раз во время тренировочного сбора в Швейцарии не сумело забить. Ранее "бело-синие" проиграли "Лозанне" (0:2), сыграли вничью с "Ивердоном" (1:1) и минимально одолели "Сьон". Следующий спарринг – 9 июля против "Люцерна".

Состав "Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Караваев – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Цыганков, Вербич – Беседин