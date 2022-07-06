"Динамо" відправило зі зборів додому 5 виконавців

Після двох тижнів тренувань із основою "біло-синіх" до України повернуться відразу 5 молодих "динамівців". У розпорядження "Динамо" U-19 відбули оборонці Максим Дячук і Навін Малиш, а також півзахисники Антон Царенко та Назар Волошин.

Натомість ще одного оборонця – Крістіана Біловара – вітчизняний гранд спробує віддати в оренду. У попередньому сезоні він у такому ж статусі виступав за "Чорноморець". За "моряків" Біловар провів 11 матчів в усіх турнірах.

Під час тренувальних зборів Малиш, Царенко та Волошин зіграли 3 матчі, Дячук і Біловар – по два. Продовжать тренуватися з основою "Динамо" інші юніори – оборонці Вівчаренко та Боль, а також хавбеки Вікентій Волошин і Олександр Яцик.

Напередодні "Динамо" розписало нульову нічию з "Янг Бойз". До основи команди Мірчі Луческу на цей поєдинок повернулися гравці збірної України та два легіонери – Кендзьора та Вербіч.