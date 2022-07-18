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"Динамо" отдало "Заре" трех футболистов на 2 года

Фото: Владимир Бражко (справа) в матче Юношеской лиги УЕФА (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" помогло укомплектоваться перед грядущим сезоном луганской "Заре". Три воспитанника гранда будут выступать там на правах аренды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Николай Михайленко, Роман Вантух и Владимир Бражко продолжат карьеру в составе "Зари". Луганчане арендовали трио "динамовцев" сразу на два сезона.

Для Михайленко и Вантуха подобный опыт не новый. Первый в сезоне 2021/22 сыграл 15 поединков (2 гола) за "Черноморец", а перед тем играл за "Динамо" U-19. Второй выступал на правах аренды в "Олимпике", "Александрии" и том же "Черноморце". В составе "моряков" – 10 поединков (1 ассист).

В то же время опорник Бражко предыдущий сезон провел в "Динамо" U-19. В чемпионате юношеских команд отыграл 13 матчей, в которых забил 5 мячей. Еще семь поединков (3 гола) он провел в Юношеской лиге УЕФА. Зимой тренировался с основой "Динамо", но в обойму Мирчи Луческу не попал.

Накануне "Динамо" согласовало с хавбеком Сидорчуком новый контракт. Капитан "бело-синих" продолжит выступления за столичный клуб до лета 2025 года.

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

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