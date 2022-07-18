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"Динамо" віддало "Зорі" трьох футболістів на 2 роки

Фото: Володимир Бражко (праворуч) у матчі Юнацької ліги УЄФА (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" допомогло укомплектуватися перед прийдешнім сезоном луганській "Зорі". Троє вихованців гранда виступатимуть там на правах оренди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Микола Михайленко, Роман Вантух та Володимир Бражко продовжать кар'єру в складі "Зорі". Луганці орендували тріо "динамівців" відразу на два сезони.

Для Михайленка та Вантуха подібний досвід не новий. Перший у сезоні 2021/22 зіграв 15 поєдинків (2 голи) за "Чорноморець", а перед тим грав за "Динамо" U-19. Другий виступав на правах оренди в "Олімпіку", "Олександрії" та тому ж "Чорноморці". У складі "моряків" – 10 поєдинків (1 асист).

Натомість опорник Бражко попередній сезон провів у "Динамо" U-19. У чемпіонаті юнацьких команд відіграв 13 матчів, у яких забив 5 м'ячів. Ще сім поєдинків (3 голи) він провів у Юнацькій лізі УЄФА. Взимку тренувався з основою "Динамо", але до обойми Мірчі Луческу не потрапив.

Напередодні "Динамо" узгодило з хавбеком Сидорчуком новий контракт. Капітан "біло-синіх" продовжить виступи за столичний клуб до літа 2025-го.

До слова, раніше склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

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