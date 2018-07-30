"Динамо" рассматривает четырех футболистов на позицию нового форварда

Новости Спорт 30.07.2018 - 14:43
Фото: команда киевского "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: команда киевского "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)

Киевляне должны закрыть вопрос о приобретении до 1 августа

Киевское "Динамо" намерено до среды, 1 августа, закрыть вопрос с кандидатурой нового нападающего. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на источники.

По информации издания, в списке сейчас присутствуют четыре футболиста, два из которых - 21-летний Брайан Мансилья из аргентинского "Расинга" и 25-летний игрок колумбийской сборной Мигель Борха из "Палмейраса". Имена еще двух кандидатов неизвестны.

На данный момент у "Динамо" на контракте только два форварда: Артем Беседин и Назар Русин.

Напомним, ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что клуб хочет приобрести нападающего и флангового игрока для усиления команды.

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