"Динамо" рассматривает четырех футболистов на позицию нового форварда

Киевляне должны закрыть вопрос о приобретении до 1 августа

Киевское "Динамо" намерено до среды, 1 августа, закрыть вопрос с кандидатурой нового нападающего. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на источники.

По информации издания, в списке сейчас присутствуют четыре футболиста, два из которых - 21-летний Брайан Мансилья из аргентинского "Расинга" и 25-летний игрок колумбийской сборной Мигель Борха из "Палмейраса". Имена еще двух кандидатов неизвестны.

На данный момент у "Динамо" на контракте только два форварда: Артем Беседин и Назар Русин.

Напомним, ранее президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что клуб хочет приобрести нападающего и флангового игрока для усиления команды.