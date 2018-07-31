"Динамо" віддало Гонсалеса в оренду "Сантосу"
Парагваєць все ж покинув київський клуб
Півзахисник київського "Динамо" Дерліс Гонсалес перейшов в "Сантос". На офіційній сторінці бразильського клубу в Twitter з'явилося фото, на якому 24-річний парагвайец підписує контракт.
Повідомляється, що футболіст узятий у "біло-блакитних" в оренду на два роки.
Devidamente assinado! Empréstimo do @DynamoKyiv, com dois anos de contrato. #BienvenidoDerlis pic.twitter.com/zlTi1IyK56— Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 31, 2018
Контракт Гонсалеса з "Динамо" продовжує діяти до літа 2020 року. Після цього він зможе залишитися в складі "Сантоса" як вільний агент. Трансферну вартість Дерліса на сьогоднішній день Transfermarkt оцінює в 6 млн євро.
При цьому в зворотному напрямку відправляється півзахисник Вітор Буено, який вже знаходиться в Україні.
Нагадаємо, "Динамо" розглядає чотирьох футболістів на позицію нового форварда.