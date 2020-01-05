"Динамо" віддало Гармаша в оренду в турецький клуб

Фото: Денис Гармаш (fcdynamo.kiev.ua)

За турків також грає екс-динамівець Морозюк

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш продовжить кар'єру в турецькому "Різеспорі". Про перехід українського хавбека повідомили офіційні сайти обох клубів.

29-річний футболіст виступатиме за турецький клуб до кінця поточного сезону на правах оренди. У понеділок, 6 січня, він пройде медичне обстеження, після чого приєднається до нової команди на тренувальному зборі в Антальї. Про фінансові подробиці угоди не повідомляється.

Çaykur Rizespor’umuz Ukrayna’nın Dinamo Kiev takımından Denys Harmash ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. https://t.co/piO1wSH0vd — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) January 5, 2020

Зазначимо, в "Різеспорі" виступає екс-динамівець Микола Морозюк, який влітку підписав повноцінний контракт.

У поточному сезоні Гармаш провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі. Для півзахисника це буде перший досвід виступу за закордонний клуб. Всю кар'єру Гармаш провів у "Динамо".

Після 17 турів "Різеспор" посідає 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.