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"Динамо" віддало Гармаша в оренду в турецький клуб

Новини » Спорт     05.01.2020 - 21:01
"Динамо" віддало Гармаша в оренду в турецький клуб
Фото: Денис Гармаш (fcdynamo.kiev.ua)

За турків також грає екс-динамівець Морозюк

Півзахисник київського "Динамо" Денис Гармаш продовжить кар'єру в турецькому "Різеспорі". Про перехід українського хавбека повідомили офіційні сайти обох клубів.

29-річний футболіст виступатиме за турецький клуб до кінця поточного сезону на правах оренди. У понеділок, 6 січня, він пройде медичне обстеження, після чого приєднається до нової команди на тренувальному зборі в Антальї. Про фінансові подробиці угоди не повідомляється.

Зазначимо, в "Різеспорі" виступає екс-динамівець Микола Морозюк, який влітку підписав повноцінний контракт.

У поточному сезоні Гармаш провів 20 матчів у складі киян, на його рахунку один гол і дві результативні передачі. Для півзахисника це буде перший досвід виступу за закордонний клуб. Всю кар'єру Гармаш провів у "Динамо".

Після 17 турів "Різеспор" посідає 12 місце в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.

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