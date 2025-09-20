Центральні матчі 6-го туру УПЛ: хто фаворит у матчах "Динамо" та "Шахтаря"

Шостий тур Української Прем'єр-Ліги обіцяє чимало прихованих інтриг. Команди підходять до матчів у різному стані після кубкових поєдинків.

Вплив Кубка України на форму команд

Минулого тижня на стадії 1/16 фіналу грали одразу сім клубів УПЛ: "Динамо", "Олександрія", "Шахтар", ЛНЗ, "Кривбас", "Карпати" та "Полтава".

Додаткові матчі створили навантаження, яке в умовах української логістики та короткої відновлювальної паузи може позначитися на виступах у чемпіонаті.

"Шахтар" у непростому матчі здолав "Полісся" зі Ставок, тоді як "Зоря" мала більше часу на підготовку.

ЛНЗ витратив чимало сил у грі проти "Металіста", а "Кривбас" узагалі отримав технічну поразку за порушення ліміту на легіонерів.

Чи зможе "Колос" продовжити серію перемог

Головною несподіванкою старту сезону став "Колос", який під керівництвом Руслана Костишина вийшов на лідерські позиції.

Команда демонструє результативний футбол і вже відібрала очки у "Кривбаса", "Карпат" та "Полісся".

Тепер на ковалівців чекає "Верес" - команда, яка ще минулого сезону сама була відкриттям і двічі перемагала "Колос".

"Динамо" проти "Олександрії": продовження серії

Минулого тижня суперники зустрічалися у Кубку, де кияни перемогли завдяки пізньому голу Шопи. Попри ротацію, "Динамо" виглядало сильніше.

"Олександрія" виходила основним складом, але поступилася. У чемпіонаті ситуація виглядає подібною - команда Нестеренка поступається у глибині складу, хоча молодий тренер може використати попередній досвід для тактичних висновків.

Хто ризикує втратити очки

Одразу кілька претендентів на верхню частину таблиці гратимуть проти аутсайдерів:

"Полісся" прийме "Кудрівку",

"Карпати" зустрінуться з "Оболонню",

"Полтава" зіграє з "Металістом 1925".

На папері фаворити мають суттєву перевагу, однак український чемпіонат традиційно багатий на несподіванки.

Розклад матчів 6-го туру УПЛ

20 вересня

15:30. "Колос" - "Верес"

18:00. "Полісся" - "Кудрівка"

21 вересня

13:00. "Полтава" - "Металіст 1925"

15:30. ЛНЗ - "Рух"

18:00. "Епіцентр" - "Кривбас"

22 вересня