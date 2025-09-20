ua en ru
Сб, 20 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Центральні матчі 6-го туру УПЛ: хто фаворит у матчах "Динамо" та "Шахтаря"

Субота 20 вересня 2025 10:40
UA EN RU
Центральні матчі 6-го туру УПЛ: хто фаворит у матчах "Динамо" та "Шахтаря" ФК "Динамо" (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Урсатій

Шостий тур Української Прем'єр-Ліги обіцяє чимало прихованих інтриг. Команди підходять до матчів у різному стані після кубкових поєдинків.

Про розклад матчів Української Прем'єр-Ліги повідомляє РБК-Україна.

Вплив Кубка України на форму команд

Минулого тижня на стадії 1/16 фіналу грали одразу сім клубів УПЛ: "Динамо", "Олександрія", "Шахтар", ЛНЗ, "Кривбас", "Карпати" та "Полтава".

Додаткові матчі створили навантаження, яке в умовах української логістики та короткої відновлювальної паузи може позначитися на виступах у чемпіонаті.

"Шахтар" у непростому матчі здолав "Полісся" зі Ставок, тоді як "Зоря" мала більше часу на підготовку.

ЛНЗ витратив чимало сил у грі проти "Металіста", а "Кривбас" узагалі отримав технічну поразку за порушення ліміту на легіонерів.

Чи зможе "Колос" продовжити серію перемог

Головною несподіванкою старту сезону став "Колос", який під керівництвом Руслана Костишина вийшов на лідерські позиції.

Команда демонструє результативний футбол і вже відібрала очки у "Кривбаса", "Карпат" та "Полісся".

Тепер на ковалівців чекає "Верес" - команда, яка ще минулого сезону сама була відкриттям і двічі перемагала "Колос".

"Динамо" проти "Олександрії": продовження серії

Минулого тижня суперники зустрічалися у Кубку, де кияни перемогли завдяки пізньому голу Шопи. Попри ротацію, "Динамо" виглядало сильніше.

"Олександрія" виходила основним складом, але поступилася. У чемпіонаті ситуація виглядає подібною - команда Нестеренка поступається у глибині складу, хоча молодий тренер може використати попередній досвід для тактичних висновків.

Хто ризикує втратити очки

Одразу кілька претендентів на верхню частину таблиці гратимуть проти аутсайдерів:

  • "Полісся" прийме "Кудрівку",
  • "Карпати" зустрінуться з "Оболонню",
  • "Полтава" зіграє з "Металістом 1925".

На папері фаворити мають суттєву перевагу, однак український чемпіонат традиційно багатий на несподіванки.

Розклад матчів 6-го туру УПЛ

20 вересня

  • 15:30. "Колос" - "Верес"
  • 18:00. "Полісся" - "Кудрівка"

21 вересня

  • 13:00. "Полтава" - "Металіст 1925"
  • 15:30. ЛНЗ - "Рух"
  • 18:00. "Епіцентр" - "Кривбас"

22 вересня

  • 13:00. "Оболонь" - "Карпати"
  • 15:30. "Динамо" - "Олександрія"
  • 18:00. "Шахтар" - "Зоря"

Раніше ми писали, як український футболіст зумів забити в екзотичному чемпіонаті на жахливому полі.

Також читайте про яскравий дебют Владислава Ваната за "Жирону" в іспанській Ла Лізі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо УПЛ Шахтар Футбол
Новини
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
У Дніпрі ракета влучила у висотку, у Миколаєві пожежі: перші наслідки атаки РФ (фото)
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто