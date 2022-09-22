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"Динамо" оформило перехід легіонера з Європи

Фото: Джастін Лонвейк уже попозував із футболкою "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорців

Трансфер півзахисника Джастіна Лонвейка з данського "Віборга" закрило керівництво київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Вихованець нідерландського ПСВ виступатиме в чемпіонаті України. "Біло-сині" провели презентацію легіонера на домашній арені.

Лонвейк уклав із "Динамо" контракт на 5 років. Орієнтовна вартість трансферу – 1 млн євро. У данській Суперлізі півзахисник провів трохи більше року. 22-річний нідерландець уже з'явився у заявці киян на УПЛ.

Уродженець Тілбурга Лонвейк потрапив до ПСВ у 10-річному віці. Виступав за юнацьку та молодіжну команди "червоно-білих", але в основі так і не заграв. Згодом опинився в "Утрехті", але й там закріпитися не зміг і переїхав до Данії.

У складі "Віборга" центрхав, який також може зіграти на обох флангах атаки, провів 60 матчів у всіх турнірах, у яких забив 8 м'ячів і віддав 7 результативних передач. Цьогоріч зіграв 6 поєдинків (1 асист) у кваліфікації Ліги конференцій.

Нагадаємо, що українська збірна зазнала розгрому від Шотландії в Глазго.

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