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"Динамо" оформило переход легионера из Европы

Фото: Джастин Лонвейк уже попозировал с футболкой "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Трансфер полузащитника Джастина Лонвейка из датского "Виборга" закрыло руководство киевского "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Воспитанник нидерландского ПСВ будет выступать в чемпионате Украины. "Бело-синие" провели презентацию легионера на домашней арене.

Лонвейк заключил с "Динамо" контракт на 5 лет. Примерная стоимость трансфера – 1 млн евро. В датской Суперлиге полузащитник провел чуть больше года. 22-летний нидерландец уже появился в заявке киевлян на УПЛ.

Уроженец Тилбурга Лонвейк попал в структуру ПСВ в 10-летнем возрасте. Выступал за юношескую и молодежную команды "красно-белых", но в основе так и не заиграл. Впоследствии оказался в "Утрехте", но и там закрепиться не смог и переехал в Данию.

В составе "Виборга" центрхав, который также может сыграть на обоих флангах атаки, провел 60 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 7 результативных передач. В этом году сыграл 6 поединков (1 ассист) в квалификации Лиги конференций.

Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.

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