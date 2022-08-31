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"Динамо" объявило о трансфере лидера "Зари"

Фото: Владислав Кабаев примерил футболку "Динамо" (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Первый летний трансфер оформило киевское "Динамо", подписав полузащитника Владислава Кабаева из луганской "Зари".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний фланговый исполнитель переехал в Киев. Украинец стал первым летним новичком "бело-синих".

Кабаев заключил с "Динамо" контракт на 4 года. В составе отечественного гранда он будет выступать под 7-м номером. В луганской "Заре" полузащитник отыграл 5 полных сезонов. До этого он выступал в составе одесского "Черноморца", в структуре которого воспитывался с детства.

Этим летом "Динамо" только теряло футболистов. Ряды "бело-синих" покинули все легионеры, кроме поляка Томаша Кендзеры, и ряд украинцев-резервистов без шансов пробиться в основную обойму команды.

Ранее "Динамо" получило полный календарь матчей в Лиге Европы. Соперником киевлян в стартовом туре станет турецкий "Фенербахче". Поединок состоится 8 сентября в Стамбуле.

К слову, Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА на новый сезон.

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