"Динамо" оголосило про трансфер лідера "Зорі"

26-річний фланговий виконавець переїхав до Києва. Українець став першим літнім новачком "біло-синіх".

Кабаєв уклав із "Динамо" контракт на 4 роки. У складі вітчизняного гранда він виступатиме під 7-м номером. У луганській "Зорі" півзахисник зіграв 5 повних сезонів. До цього він виступав за одеський "Чорноморець", у структурі якого виховувався з дитинства.

Цього літа "Динамо" лише втрачало футболістів. Лави "біло-синіх" покинули всі легіонери, окрім поляка Томаша Кендзьори, та низка українців-резервістів без шансів пробитися до основної обойми команди.

Раніше "Динамо" отримало повний календар матчів у Лізі Європи. Суперником киян у стартовому турі стане турецький "Фенербахче". Поєдинок відбудеться 8 вересня у Стамбулі.