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С кем "Динамо" будет играть в Лиге Европы: полное расписание матчей украинского гранда

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 12:55
С кем "Динамо" будет играть в Лиге Европы: полное расписание матчей украинского гранда Фото: Александр Караваев в объятиях партнеров (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Осенью киевское "Динамо" начнет выступления на групповом этапе Лиги Европы 2022/23. Календарь поединков 16-кратного чемпиона Украины уже утвердили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Столичный гранд приступит к борьбе за трофей Лиги Европы 8 сентября. Соперником киевлян в стартовом туре станет турецкий "Фенербахче". Матч состоится в Стамбуле на стадионе "Шюкрю Сараджоглу".

Завершится групповой этап для "Динамо" домашним матчем против тех же "желтых канареек" 3 ноября. Пути команд уже пересекались в квалификации Лиги чемпионов, где сильнее оказались "бело-синие" (0:0, 2:1). Также соперниками украинского гранда в квартете B станут французский "Ренн" и АЕК из Ларнаки.

Список матчей "бело-синих" в Лиге Европы 2022/23:

  • "Фенербахче" – "Динамо", 6 сентября, 19:45
  • "Динамо" – АЕК Ларнака, 15 сентября, 22:00
  • "Ренн" – "Динамо", 6 октября, 22:00
  • "Динамо" – "Ренн", 13 октября, 19:45
  • АЕК Ларнака – "Динамо", 27 октября, 19:45
  • "Динамо" – "Фенербахче", 3 ноября, 22:00

С кем &quot;Динамо&quot; будет играть в Лиге Европы: полное расписание матчей украинского гранда


Домашние матчи Лиги Европы "Динамо" решило играть в польском Кракове. Временным домом команды Мирчи Луческу станет 15-тысячный стадион "Краковия". Поединки квалификации Лиги чемпионов "бело-синие" провели в Лодзи.

Ранее донецкий "Шахтер" получил календарь матчей группового этапа Лиги чемпионов. В стартовом туре "горняки" на выезде встретятся с немецким РБ "Лейпциг". Поединок состоится 6 сентября.

К слову, Украина потеряла позиции в таблице коэффициентов УЕФА на новый сезон.

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