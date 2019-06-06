"Динамо" объявило о продлении контракта с Хацкевичем

"Динамо" официально объявило о продлении контракта с главным тренером Александром Хацкевичем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт киевского клуба.

Предыдущий контракт 45-летнего белорусского специалиста истек 31 мая. Новое соглашение рассчитано на два года.

Добавим, что ранее в СМИ появились слухи о том, что "Динамо" ведет переговоры с иностранными специалистами.

По данным портала FootBoom, руководство киевского клуба выдвинуло Хацкевичу одно условие. В случае непопадания команды в основной раунд Лиги чемпионов, тренер автоматически должен будет подать в отставку. "Бело-синим" необходимо пройти 2 квалификационных раунда ЛЧ.

Напомним, победа "Челси" над "Арсеналом" в финале Лиги Европы (4:1) облегчила путь "Динамо" в группу Лиги чемпионов.

Хацкевич возглавляет "Динамо" с лета 2017 года.