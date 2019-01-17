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"Динамо" объявило о подписании воспитанника "Реала" Соля

Новости » Спорт    17.01.2019 - 07:49
"Динамо" объявило о подписании воспитанника "Реала" Соля
Фото: Франциско Соль (twitter.com/fran_sol9)

Форвард выбрал 9 номер в киевском клубе

Испанский нападающий Фран Соль официально был представлен в качестве игрока киевского "Динамо". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "бело-синих".

Форвард выбрал 9 номер в киевском клубе, который освободился после того, как Николай Морозюк ушел в аренду в турецкий "Ризеспор".

По информации разных источников, "Динамо" заплатило за 26-летнего нападающего 3,5 млн евро, форвард подписал контракт на 5 лет по которому предположительно будет получать миллион евро в год.

В "Динамо" игрок перебрался из голландского "Виллема II", за который в нынешнем сезоне забил 17 голов в 20 матчах всех турниров.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Соль успешно прошел медобследование в "Динамо".

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