"Динамо" объявило о подписании воспитанника "Реала" Соля

Фото: Франциско Соль (twitter.com/fran_sol9)

Форвард выбрал 9 номер в киевском клубе

Испанский нападающий Фран Соль официально был представлен в качестве игрока киевского "Динамо". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "бело-синих".

Форвард выбрал 9 номер в киевском клубе, который освободился после того, как Николай Морозюк ушел в аренду в турецкий "Ризеспор".

Фран СОЛЬ – гравець ФК «Динамо» Київ!



Футбольний клуб «Динамо» Київ досяг угоди з нідерландським футбольним клубом «Віллем II» про трансфер 26-річного форварда Франсиско Соля Ортіса. https://t.co/FN2TSdZB6y pic.twitter.com/6irCPW8lFe — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 16, 2019

По информации разных источников, "Динамо" заплатило за 26-летнего нападающего 3,5 млн евро, форвард подписал контракт на 5 лет по которому предположительно будет получать миллион евро в год.

Фран #СОЛЬ: «Буду викладатися на 100% на футбольному полі заради перемог «Динамо» Київ»



Новачок «Динамо», іспанський нападник Фран Соль дав перше інтерв’ю в якості гравця нашого клубу відразу після підписання контракту. https://t.co/uriXBqksbP pic.twitter.com/TGUhShuCoR — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 16, 2019

В "Динамо" игрок перебрался из голландского "Виллема II", за который в нынешнем сезоне забил 17 голов в 20 матчах всех турниров.

Наш новий форвард



Іспанець Фран Соль у нинішньому сезоні у 20 матчах 17 разів вразив ціль pic.twitter.com/VYzktZGR03 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 16, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Соль успешно прошел медобследование в "Динамо".