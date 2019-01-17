"Динамо" оголосило про підписання вихованця "Реала" Соля

Фото: Франциско Соль (twitter.com/fran_sol9)

Форвард вибрав 9 номер в київському клубі

Іспанський нападаючий Фран Соль офіційно був представлений як гравець київського "Динамо". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "біло-синіх".

Форвард вибрав 9 номер в київському клубі, який звільнився після того, як Микола Морозюк пішов в оренду у турецький "Різеспор".

Фран СОЛЬ – гравець ФК «Динамо» Київ!



Футбольний клуб «Динамо» Київ досяг угоди з нідерландським футбольним клубом «Віллем II» про трансфер 26-річного форварда Франсиско Соля Ортіса. https://t.co/FN2TSdZB6y pic.twitter.com/6irCPW8lFe — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 16, 2019

За інформацією різних джерел, "Динамо" заплатило за 26-річного нападника 3,5 млн євро, форвард підписав контракт на 5 років за яким приблизно буде отримувати мільйон євро на рік.

Фран #СОЛЬ: «Буду викладатися на 100% на футбольному полі заради перемог «Динамо» Київ»



Новачок «Динамо», іспанський нападник Фран Соль дав перше інтерв’ю в якості гравця нашого клубу відразу після підписання контракту. https://t.co/uriXBqksbP pic.twitter.com/TGUhShuCoR — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 16, 2019

В "Динамо" гравець перебрався з голландського "Віллема II", за який в нинішньому сезоні забив 17 голів в 20 матчах всіх турнірів.

Наш новий форвард



Іспанець Фран Соль у нинішньому сезоні у 20 матчах 17 разів вразив ціль pic.twitter.com/VYzktZGR03 — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) January 16, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Соль успішно пройшов медобстеження в "Динамо".