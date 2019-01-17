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"Динамо" оголосило про підписання вихованця "Реала" Соля

Новини » Спорт    17.01.2019 - 07:49
"Динамо" оголосило про підписання вихованця "Реала" Соля
Фото: Франциско Соль (twitter.com/fran_sol9)

Форвард вибрав 9 номер в київському клубі

Іспанський нападаючий Фран Соль офіційно був представлений як гравець київського "Динамо". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "біло-синіх".

Форвард вибрав 9 номер в київському клубі, який звільнився після того, як Микола Морозюк пішов в оренду у турецький "Різеспор".

За інформацією різних джерел, "Динамо" заплатило за 26-річного нападника 3,5 млн євро, форвард підписав контракт на 5 років за яким приблизно буде отримувати мільйон євро на рік.

В "Динамо" гравець перебрався з голландського "Віллема II", за який в нинішньому сезоні забив 17 голів в 20 матчах всіх турнірів.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Соль успішно пройшов медобстеження в "Динамо".

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