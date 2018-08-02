"Динамо" объявило о подписании бразильского полузащитника Буэно

Контракт рассчитан на 2 года

Киевское "Динамо" и бразильский "Сантос" достигли соглашения об аренде 23-летнего бразильского полузащитника Витора Буэно. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

23-летний бразилец будет выступать за киевский клуба в течение ближайших двух сезонов - 2018/19 и 2019/20.

Вітор #БУЕНО виступатиме за ФК «Динамо» Київ



ФК «Динамо» Київ та бразильський ФК «Сантос» досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено.



Буено виступатиме за «Динамо» протягом сезонів 2018/2019 та 2019/2020. https://t.co/RPYRhAtHur pic.twitter.com/mWrBXmbeMs — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 2, 2018

В новом клубе Буэно выступать с 20 номером на игровой форме.

Підписання орендної угоди з бразильським півзахисником Вітором Буено.



У новому клубі Буено виступатиме з -м номером на ігровій формі. pic.twitter.com/d39zRXNDNU — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 2, 2018

Напомним, накануне в обратном направлении отправился парагваец Дерлис Гонсалес, который подписал с "Сантосом" соглашение о двухлетней аренде.