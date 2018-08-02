"Динамо" объявило о подписании бразильского полузащитника Буэно

Новости Спорт 02.08.2018 - 13:54
Фото: Витор Буэно (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Витор Буэно (fcdynamo.kiev.ua)

Контракт рассчитан на 2 года

Киевское "Динамо" и бразильский "Сантос" достигли соглашения об аренде 23-летнего бразильского полузащитника Витора Буэно. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

23-летний бразилец будет выступать за киевский клуба в течение ближайших двух сезонов - 2018/19 и 2019/20.

В новом клубе Буэно выступать с 20 номером на игровой форме.

Напомним, накануне в обратном направлении отправился парагваец Дерлис Гонсалес, который подписал с "Сантосом" соглашение о двухлетней аренде.

"Динамо" и "Шахтер" близки к уникальным достижениям в рейтинге УЕФА "Динамо" и "Шахтер" с побед стартовали в новом сезоне УПЛ
Теги:  Динамо,  трансферы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС