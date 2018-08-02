"Динамо" оголосило про підписання бразильського півзахисника Буено

Новини Спорт 02.08.2018 - 13:54
Фото: Вітор Буено (fcdynamo.kiev.ua)
Фото: Вітор Буено (fcdynamo.kiev.ua)

Контракт розрахований на 2 роки

Київське "Динамо" та бразильський "Сантос" досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

23-річний бразилець виступатиме за київський клуба протягом найближчих двох сезонів - 2018/19 та 2019/20.

У новому клубі Буено виступатиме з 20 номером на ігровій формі.

Нагадаємо, напередодні в зворотному напрямку вирушив парагваєць Дерліс Гонсалес, який підписав з "Сантосом" угоду про дворічну оренду.

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