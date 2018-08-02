"Динамо" оголосило про підписання бразильського півзахисника Буено

Контракт розрахований на 2 роки

Київське "Динамо" та бразильський "Сантос" досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".

23-річний бразилець виступатиме за київський клуба протягом найближчих двох сезонів - 2018/19 та 2019/20.

Вітор #БУЕНО виступатиме за ФК «Динамо» Київ



ФК «Динамо» Київ та бразильський ФК «Сантос» досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено.



Буено виступатиме за «Динамо» протягом сезонів 2018/2019 та 2019/2020. https://t.co/RPYRhAtHur pic.twitter.com/mWrBXmbeMs — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 2, 2018

У новому клубі Буено виступатиме з 20 номером на ігровій формі.

Підписання орендної угоди з бразильським півзахисником Вітором Буено.



У новому клубі Буено виступатиме з -м номером на ігровій формі. pic.twitter.com/d39zRXNDNU — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 2, 2018

Нагадаємо, напередодні в зворотному напрямку вирушив парагваєць Дерліс Гонсалес, який підписав з "Сантосом" угоду про дворічну оренду.