"Динамо" оголосило про підписання бразильського півзахисника Буено
Контракт розрахований на 2 роки
Київське "Динамо" та бразильський "Сантос" досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено. Про це повідомляє прес-служба "біло-синіх".
23-річний бразилець виступатиме за київський клуба протягом найближчих двох сезонів - 2018/19 та 2019/20.
Вітор #БУЕНО виступатиме за ФК «Динамо» Київ— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 2, 2018
ФК «Динамо» Київ та бразильський ФК «Сантос» досягли угоди про оренду 23-річного бразильського півзахисника Вітора Буено.
Буено виступатиме за «Динамо» протягом сезонів 2018/2019 та 2019/2020. https://t.co/RPYRhAtHur pic.twitter.com/mWrBXmbeMs
У новому клубі Буено виступатиме з 20 номером на ігровій формі.
Підписання орендної угоди з бразильським півзахисником Вітором Буено.— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) August 2, 2018
У новому клубі Буено виступатиме з -м номером на ігровій формі. pic.twitter.com/d39zRXNDNU
Нагадаємо, напередодні в зворотному напрямку вирушив парагваєць Дерліс Гонсалес, який підписав з "Сантосом" угоду про дворічну оренду.