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"Динамо" объявило дату спарринга с "Эвертоном" Миколенко

Фото: "Динамо" в матче против "Лиона" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Проведение благотворительного матча с ливерпульским "Эвертоном" подтвердило киевское "Динамо". Поединок сыграют после двухматчевой встречи с турецким "Фенербахче" в Лиге чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Матч "Эвертон" – "Динамо" состоится 29 июля. Поединок сыграют на домашней арене "ирисок". Стартовый свисток на "Гудисон Парк" прозвучит в 21:45 по Киеву.

Спарринг с мерсисайдцами станет седьмым для "бело-синих" в июле. Отечественный гранд уже сыграл со "Сьоном", "Янг Бойз", "Люцерном", "Лионом" (дважды). 15 июля "Динамо" встретится с бельгийским "Антверпеном".

Далее столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).

Накануне "Динамо" двумя составами сыграло с "Лионом". Условные резервисты переиграли "ткачей" (3:1), а основа "бело-синих" неожиданно потерпела разгромное поражение (0:3).

К слову, недавно составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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ДинамоЭвертон