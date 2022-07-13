"Динамо" объявило дату спарринга с "Эвертоном" Миколенко

Проведение благотворительного матча с ливерпульским "Эвертоном" подтвердило киевское "Динамо". Поединок сыграют после двухматчевой встречи с турецким "Фенербахче" в Лиге чемпионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Матч "Эвертон" – "Динамо" состоится 29 июля. Поединок сыграют на домашней арене "ирисок". Стартовый свисток на "Гудисон Парк" прозвучит в 21:45 по Киеву.
Спарринг с мерсисайдцами станет седьмым для "бело-синих" в июле. Отечественный гранд уже сыграл со "Сьоном", "Янг Бойз", "Люцерном", "Лионом" (дважды). 15 июля "Динамо" встретится с бельгийским "Антверпеном".
Далее столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).
Накануне "Динамо" двумя составами сыграло с "Лионом". Условные резервисты переиграли "ткачей" (3:1), а основа "бело-синих" неожиданно потерпела разгромное поражение (0:3).
К слову, недавно составили предварительный гид сезоном 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.