"Динамо" объявило дату спарринга с "Эвертоном" Миколенко

Матч "Эвертон" – "Динамо" состоится 29 июля. Поединок сыграют на домашней арене "ирисок". Стартовый свисток на "Гудисон Парк" прозвучит в 21:45 по Киеву.

Спарринг с мерсисайдцами станет седьмым для "бело-синих" в июле. Отечественный гранд уже сыграл со "Сьоном", "Янг Бойз", "Люцерном", "Лионом" (дважды). 15 июля "Динамо" встретится с бельгийским "Антверпеном".

Далее столичный клуб стартует в квалификации Лиги чемпионов. В рамках 2-го раунда "Динамо" дважды встретится с турецким "Фенербахче". 20 июля "бело-синие" примут стамбульцев в Лодзи (21:00), а 27 июля сыграют ответный матч на турецкой земле (20:00).

Накануне "Динамо" двумя составами сыграло с "Лионом". Условные резервисты переиграли "ткачей" (3:1), а основа "бело-синих" неожиданно потерпела разгромное поражение (0:3).