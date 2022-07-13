RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" оголосило дату спарингу з "Евертоном" Миколенка

Фото: "Динамо" в матчі проти "Ліона" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Проведення благодійного матчу з ліверпульським "Евертоном" підтвердило київське "Динамо". Поєдинок зіграють після двоматчевої зустрічі з турецьким "Фенербахче" в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч "Евертон" – "Динамо" відбудеться 29 липня. Поєдинок зіграють на домашній арені "ірисок". Стартовий свисток на "Гудісон Парк" пролунає о 21:45 за київським часом.

Спаринг із мерсисайдцями стане сьомим для "біло-синіх" у липні. Вітчизняний гранд уже зіграв зі "Сьйоном", "Янг Бойз", "Люцерном", "Ліоном" (двічі). 15 липня "Динамо" зустрінеться з бельгійським "Антверпеном".

Далі столичний клуб візьме старт у кваліфікації Ліги чемпіонів. У рамках 2-го раунду "Динамо" двічі зустрінеться з турецьким "Фенербахче". 20 липня "біло-сині" приймуть стамбульців у Лодзі (21:00), а 27 липня зіграють матч-відповідь на турецькій землі (20:00).

Напередодні "Динамо" двома складами зіграло з "Ліоном". Умовні резервісти переграли "ткачів" (3:1), а основа "біло-синіх" несподівано зазнала розгромної поразки (0:3).

До слова, нещодавно склали попередній гід сезоном 2022/23 в українській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЭвертон