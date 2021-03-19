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"Динамо" звернулося до УАФ з проханням перевірити висловлювання Лучі

Новость на русском → Київ, П'ятниця 19 березня 2021 10:16
"Динамо" звернулося до УАФ з проханням перевірити висловлювання Лучі Фото: Лучано Лучі (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Керівництво київського "Динамо" звернулося до Комітету з етики і чесної гри УАФ з метою провести перевірку порушень кодексу етики і чесної гри УАФ голови Комітету арбітрів асоціації Лучано Лучі.

Про це йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.

"Проаналізувавши опубліковані відомості ТОВ ФК "Динамо" Київ вважає, що висловлювання пана Лучі, що містяться у такому чаті, завдають шкоди честі, гідності і діловій репутації ТОВ ФК "Динамо" Київ, його президенту Ігорю Суркісу і футболістам ФК "Динамо", а також УАФ та українському футболу в цілому", - йдеться в заяві.

У клубі переконані, що висловлювання Лучі є проявом неповаги до офіційних представників клубів, представників ЗМІ та інших осіб, задіяних у футболі.

"Просимо відкрити провадження по справі щодо порушення Кодексу етики і чесної гри голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, згідно з інформацією і матеріалами, викладених у заяві, та наявних у мережі інтернет", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше президент "Десни" Володимир Левін заявив, що дисциплінарний комітет повинен провести відкрите розслідування поведінки голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.

Крім того, в Комітет з етики і чесної гри щодо образливих висловлювань Лучано Лучі вже звернулися ФК "Рух" і ФК" Олімпік". Вони також просять перевірити факти неналежної поведінки Лучі й винести справедливе рішення.

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