"Динамо" звернулося до УАФ з проханням перевірити висловлювання Лучі
Керівництво київського "Динамо" звернулося до Комітету з етики і чесної гри УАФ з метою провести перевірку порушень кодексу етики і чесної гри УАФ голови Комітету арбітрів асоціації Лучано Лучі.
Про це йдеться в заяві клубу на офіційному сайті.
"Проаналізувавши опубліковані відомості ТОВ ФК "Динамо" Київ вважає, що висловлювання пана Лучі, що містяться у такому чаті, завдають шкоди честі, гідності і діловій репутації ТОВ ФК "Динамо" Київ, його президенту Ігорю Суркісу і футболістам ФК "Динамо", а також УАФ та українському футболу в цілому", - йдеться в заяві.
У клубі переконані, що висловлювання Лучі є проявом неповаги до офіційних представників клубів, представників ЗМІ та інших осіб, задіяних у футболі.
"Просимо відкрити провадження по справі щодо порушення Кодексу етики і чесної гри голови комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, згідно з інформацією і матеріалами, викладених у заяві, та наявних у мережі інтернет", - йдеться в листі.
Нагадаємо, раніше президент "Десни" Володимир Левін заявив, що дисциплінарний комітет повинен провести відкрите розслідування поведінки голови Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
Крім того, в Комітет з етики і чесної гри щодо образливих висловлювань Лучано Лучі вже звернулися ФК "Рух" і ФК" Олімпік". Вони також просять перевірити факти неналежної поведінки Лучі й винести справедливе рішення.