"Динамо" несподівано програло "Чорноморцю" вдома

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

"Динамо" – "Чорноморець" – 2:3

Голи: Ванат, 53, Буяльський, 55 – Єрмаков, 3, Демченко, 11, 71

"Моряки" шокували господарів ударним стартом. Уже в дебюті одесити двічі змусили попрацювати Нещерета. Спершу кіпер киян перевів на кутовий удар Алефіренка після сольного проходу, а після стандарту відбив постріл Кузика під поперечину.

Утім, на 3-й хвилині "Чорноморець" таки повів у рахунку. Після кутового Єрмаков виявився найспритнішим у штрафному майданчику "Динамо" та головою спрямував м'яч у сітку метрів із десяти. Дячук виконав роль статиста.

Оговтатися "динамівцям" гості часу не надали, подвоївши перевагу на 11-й хвилині. Цього разу "моряки" знову оформили гол у британському стилі. Бадібанга прорвався правим флангом і виконав навіс, а Демченко головою переправив м'яч у ворота – 0:2.

Після бурхливого дебюту обидві команди взяли паузу. Лише після екватору тайму почали виникати моменти і в "Динамо", і в "Чорноморця". Ось Алефіренко пробив поруч зі стійкою фактично з лінії штрафного. У відповідь міг забити Волошин, але після невпевненого сейву Паста м'яч із лінії виніс оборонець. Згодом змарнували нагоди Буяльський і Ванат.

Та цей дует сповна реабілітувався після перерви. На 53-й хвилині у стінку з Беніто зіграв Ванат, отримав м'яч у центрі карної зони та пробив повз кіпера. А за якихось дві хвилини схожу комбінацію автор забитого м'яча організував із Буяльським, що завершилася влучним ударом останнього – 2:2 за понад півгодини до фінального свистка!

Ледь не у наступній атаці Ванат знову опинився на вбивчій позиції, та після серії рикошетів завдати акцентованого удару так і не зміг. "Чорноморець" відповів моментами Єрмакова та Бадібанги. У першому епізоді вдало зреагував Нещерет, а в другому м'яч пройшов поруч зі стійкою.

Проте, на 71-й хвилині "моряки" знову вийшли вперед. Це Демченко отримав м'яч перед штрафним господарів і пробив прямісінько в лівий нижній кут. Голкіпер врятувати "Динамо" не зміг.

Кияни намагалися вдруге відігратися і навіть створили кілька напівмоментів. Невтомний Ванат головою пробив у поперечину. Щоправда, з офсайду. Натомість юний Царенко згодом пробив вище воріт. Забити втретє "динамівцям" так і не судилося, тож вони зазнали першої поразки під керівництвом Олександра Шовковського.