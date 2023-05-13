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"Динамо" неожиданно проиграло "Черноморцу" дома

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Киев, Суббота 13 мая 2023 15:54
"Динамо" неожиданно проиграло "Черноморцу" дома Фото: "Динамо" не справилось с "моряками" (facebook.com/upl.ua.official)
Автор: Антон Федорцив

Поражением киевского "Динамо" от одесского "Черноморца" начался 26-й тур украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 26-й тур

"Динамо" – "Черноморец" – 2:3

Голы: Ванат, 53, Буяльский, 55 – Ермаков, 3, Демченко, 11, 71

"Моряки" шокировали хозяев ударным стартом. Уже в дебюте одесситы дважды вынудили поработать Нещерета. Сначала кипер киевлян перевел на угловой удар Алефиренко после сольного прохода, а после стандарта отразил выстрел Кузыка под перекладину.

Впрочем, на 3-й минуте "Черноморец" повел в счете. После углового Ермаков оказался самым ловким в штрафной "Динамо" и головой направил мяч в сетку метров с десяти. Дячук исполнил роль статиста.

Оправиться "динамовцам" гости времени не предоставили, удвоив преимущество на 11-й минуте. В этот раз "моряки" снова оформили гол в британском стиле. Бадибанга прорвался правым флангом и выполнил навес, а Демченко головой переправил мяч в ворота – 0:2.

После бурного дебюта обе команды взяли паузу. Лишь после экватора тайма начали возникать моменты и у "Динамо", и у "Черноморца". Вот Алефиренко пробил рядом со штангой фактически с линии штрафной. В ответ мог забить Волошин, но после неуверенного сэйва Паста мяч с линии вынес защитник. Впоследствии упустили возможности Буяльский и Ванат.

Но этот дуэт полностью реабилитировался после перерыва. На 53-й минуте в стенку с Бенито сыграл Ванат, получил мяч в центре штрафной и пробил мимо кипера. А каких-то две минуты спустя похожую комбинацию автор забитого мяча организовал с Буяльским, завершившуюся точным ударом последнего – 2:2 за полчаса до финального свистка!

Едва ли не в следующей атаке Ванат снова оказался на убойной позиции, но после серии рикошетов нанести акцентированный удар так и не перемен. "Черноморец" ответил моментами Ермакова и Бадибанги. В первом эпизоде удачно среагировал Нещерет, а во втором мяч прошел рядом со штангой.

Однако на 71-й минуте "моряки" снова вышли вперед. Это Демченко получил мяч перед штрафным хозяев и пробил прямо в левый нижний угол. Голкипер спасти "Динамо" не смог.

Киевляне пытались вторично отыграться и даже создали несколько полумоментов. Неутомимый Ванат головой пробил в перекладину. Правда, из офсайда. Юный Царенко вскоре пробил выше ворот. Забить в третий раз "динамовцам" так и не было суждено, поэтому они потерпели первое поражение под руководством Александра Шовковского.

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