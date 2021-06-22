"Динамо" назвало соперников по матчам на летних сборах. Среди команд - "Атлетик" Бильбао

"Динамо" назвало соперников для спаррингов на летних сборах, которые перед новым сезоном в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу проведет восемь контрольных поединков.

Об этом сообщает сайт киевского клуба.

Соперники известны на семь из восьми матчей. Оппонент для восьмого поединка будет объявлен дополнительно. Среди соперников ряд швейцарских команд, включая "Базель", а также "Атлетик" Бильбао из Испании и французская "Ницца".

1 июля. 20:00. "Динамо" - "Базель" (Швейцария)

3 июля. 16:00. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)

10 июля. "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)

14 июля. "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)

17 июля. "Динамо" - "Ницца" (Франция)

20 июля. "Динамо" - "Атлетик" Бильбао (Испания)