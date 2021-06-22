ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

"Динамо" назвало соперников по матчам на летних сборах. Среди команд - "Атлетик" Бильбао

Новина українською →
Киев, Вторник 22 июня 2021 12:36
"Динамо" назвало соперников по матчам на летних сборах. Среди команд - "Атлетик" Бильбао Фото: футболисты "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

"Динамо" назвало соперников для спаррингов на летних сборах, которые перед новым сезоном в Швейцарии. Команда Мирчи Луческу проведет восемь контрольных поединков.

Об этом сообщает сайт киевского клуба.

Соперники известны на семь из восьми матчей. Оппонент для восьмого поединка будет объявлен дополнительно. Среди соперников ряд швейцарских команд, включая "Базель", а также "Атлетик" Бильбао из Испании и французская "Ницца".

1 июля. 20:00. "Динамо" - "Базель" (Швейцария)

3 июля. 16:00. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцария)

5 июля. Имя соперника будет объявлено позже.

7 июля. 17:00. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцария)

10 июля. "Динамо" - "Серветт" (Швейцария)

14 июля. "Динамо" - "Сьон" (Швейцария)

17 июля. "Динамо" - "Ницца" (Франция)

20 июля. "Динамо" - "Атлетик" Бильбао (Испания)

Напомним, что сезон-2021/22 в Украине стартует с матча за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером". На следующий день после этого (25 июля) начнется чемпионат Украины с 16 клубами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Динамо
NEWS
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
Менее 300: в Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года
DAILY
Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Дружба по расчету. Как Ахметов выстраивает отношения с властью