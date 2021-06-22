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"Динамо" назвало суперників по матчах на літніх зборах. Серед команд - "Атлетик" Більбао

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Києва, Вівторок 22 червня 2021 12:36
"Динамо" назвало суперників по матчах на літніх зборах. Серед команд - "Атлетик" Більбао Фото: футболісти "Динамо" (fcdynamo.kiev.ua)
Автор: Роман Тверденко

"Динамо" назвало суперників для спарингів на літніх зборах, які перед новим сезоном у Швейцарії. Команда Мірчі Луческу проведе вісім контрольних поєдинків.

Про це повідомляє сайт київського клубу.

Суперники відомі на сім з восьми матчів. Опонент для восьмого поєдинку буде оголошений додатково. Серед суперників ряд швейцарських команд, включаючи "Базель", а також" Атлетик "Більбао з Іспанії і французька"Ніцца".

1 липня. 20:00. "Динамо" - "Базель" (Швейцарія)

3 липня. 16:00. "Динамо" - "Лозанна" (Швейцарія)

5 липня. Ім'я суперника буде оголошено пізніше.

7 липня. 17:00. "Динамо" - "Люцерн" (Швейцарія)

10 липня. "Динамо" - "Серветт" (Швейцарія)

14 липня. "Динамо" - " Сьон "(Швейцарія)

17 липня. "Динамо" - "Ніцца" (Франція)

20 липня. "Динамо" - "Атлетик" Більбао (Іспанія)

Нагадаємо, що сезон-2021/22 в Україні стартує з матчу за Суперкубок України між "Динамо" і " Шахтарем". Наступного дня після цього (25 липня) розпочнеться чемпіонат України з 16 клубами.

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