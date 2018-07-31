"Динамо" розпочало підготовку до матчу з "Шахтарем"

Зустріч "українського класико" відбудеться 3 серпня

"Динамо" почало готуватися до матчу третього туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) проти донецького "Шахтаря". Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

"Здобувши три перемоги у трьох стартових матчах сезону без жодного пропущеного м’яча, "біло-сині" підходять до "українського класико" у відмінному настрої та з упевненістю у власних силах. Всі гравці здорові та налаштовані на роботу", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що в групу повернувся Микола Шапаренко, який пропустив матч з "Львовом" через травму (перелом носа), отриману в грі першого туру УПЛ з "Ворсклою". Найближчий місяць йому доведеться тренуватися і грати в захисній масці на обличчі.

«Біло-сині» розпочали підготовку до гри з «Шахтарем» Після виїзної перемоги над ФК «Львів» «біло-сині» отримали день на... Опубліковано FC Dynamo Kyiv Понеділок, 30 липня 2018 р.

Нагадаємо, "Динамо" і "Шахтар" з перемог стартували у новому сезоні УПЛ.